Elektrobeats und kölsche Töne Neues Open-Air-Festival steigt im Juni 2027 in Dernau Thomas Weber 13.11.2026, 10:00 Uhr

i Beim ersten Festival im Jahr 2023 waren die Höhner dabei. Thomas Weber

Das Ahrtal bekommt wieder ein Open-Air-Festival. Am 18. und 19. Juni 2027 können Besucher kölsche Bands und Elektrobeats in Dernau erleben. Was genau geplant ist und wie teuer die Tickets sind.

Zwei Jahre war die Dagernova Weinmanufaktur als Festival-Veranstalter aufgetreten, dann wurde der Aufwand zu hoch. Nun gibt es im kommenden Jahr erneut ein Festival in Dernau, dieses Mal haben sich die Weinmacher aber professioneller Unterstützung bedient und das Bonner Team von Rhein-Events als Veranstalter gewonnen.







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