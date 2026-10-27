Baugenehmigung übergeben Neues Lebenshilfehaus in Sinzig kann entstehen Silke Müller 27.10.2026, 13:00 Uhr

i Landrätin Cornelia Weigand (3. von links) hat in Sinzig die Baugenehmigung für das neue Lebenshilfehaus übergeben. In den Händen hält das Schild Andrea Münz, Vertreterin des Bewohnerbeirats. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Für die einen mag eine Baugenehmigung nur ein Verwaltungsakt sein. Für die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler aber ist sie ein Meilenstein. Jetzt hat Landrätin Cornelia Weigand das lang ersehnte Schild mit dem roten Kreis in Sinzig überreicht.

Eigentlich hätte die Baugenehmigung, die Landrätin Cornelia Weigand in Sinzig an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler übergeben hat, mit einem grünen anstatt einem roten Kreis versehen werden müssen. Grünes Licht, dass der Neubau des künftigen Lebenshilfehauses in der Münzgasse/Renngasse nun realisiert werden kann.







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