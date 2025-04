Das Restaurant Sinnfony in Oberwinter gehört mit zu den besten Adressen im Kreis Ahrweiler. Jetzt möchten Inhaber Jens Böhlitz und Küchenchefin Irma Siemens-Böhlitz ihre Sinnfony in die USA „exportieren“.

Was haben der Journalist Frank Plasberg, Wolfgang Clement, ehemaliger Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, der ehemalige Staatssekretär Friedhelm Ost oder auch Schauspieler Jürgen Prochnow gemein? Alle speisten schon einmal im Restaurant Sinnfony in Oberwinter. Und das zeichnet sich durch seine besondere Kulinarik aus.

Seit 2019 gibt es regelmäßig pro Jahr eine Haube von Gault & Millau

Das findet auch der bekannte Restaurantführer Gault & Millau. Seit 2019 vergibt er regelmäßig einmal im Jahr eine Haube für „feinste Kulinarik & beste Restaurants Deutschland“ an das Lokal. Die Urkunde nebst Aufkleber für 2025 ist erst vor Kurzem bei Küchenchefin Irma Siemens-Böhlitz eingetrudelt. Das berichtet ihr Ehemann Jens Böhlitz unserer Zeitung. Er ist mächtig stolz auf das Know-how seiner 56-jährigen Gattin. „Die Kulinarik meiner Frau ist sensationell im Geschmack“, sagt er. Dabei werden bei Irma Siemens-Böhlitz stets Kreativität und das Besondere großgeschrieben. „Alles, was normales Essen ist, bringt nichts. Das ist ein zu hoher Aufwand“, findet Inhaber Jens Böhlitz. Deshalb gibt es in der Sinnfony, die allein freitags und samstags geöffnet ist, nur kreative Menüs mit begleitenden Events. „Einmal pro Monat präsentieren wir ein neues Menü mit Musik“, sagt Jens Böhlitz.

i Kreativ sind die Speisen, die Irma Siemens-Böhlitz ihren Gästen kredenzt. Jens Böhlitz

Allerdings könnte es sein, dass künftig jemand anderes das Zepter in der Küche der Sinnfony in die Hand nehmen wird. Denn der Musiker und seine Frau haben andere Pläne. Sie wollen in die USA umsiedeln. „Seit 2014 haben wir die Sinnfony. Dabei habe ich festgestellt, wie schnell auf einmal zehn Jahre vorbeigegangen sind“, sagt Jens Böhlitz und fährt fort: „In zwei Monaten werde ich 60. Wenn wir hier noch zehn Jahre weitermachen, bin ich 70. Dann macht man nichts mehr.“ Deshalb sei ihm jetzt eine neue Herausforderung wichtig.

In Phoenix bereits eine Wohnung angemietet

Warum sich das Ehepaar ausgerechnet die USA ausgesucht hat, liegt auf der Hand. Denn Jens Böhlitz hat dort von 1992 bis 1998 selbst gelebt, unter anderem in Los Angeles, Phoenix und Nashville – und Musik gemacht. Und das möchte er nun auch wieder tun. „Ich will zurück auf die Bühne und wieder mit meinen alten Kollegen performen“, sagt der 59-Jährige. Diese leben zwar überall verstreut im Land, Jens Böhlitz und seine Frau Irma haben sich aber zunächst einmal eine Wohnung in Phoenix, Arizona, angemietet. Ob sie dauerhaft dort bleiben, steht noch nicht fest. Aber das: Die beiden wollen auch die Sinnfony in die USA „exportieren“. „Wir haben zwei verschiedene Ideen: Zum einen wollen wir in einem Foodtruck durch das Land reisen und Tapas auf einem hohen kulinarischen Niveau anbieten. Zum anderen wollen wir parallel dazu sogenannte private Dinner organisieren für kleine geladene Gruppen in speziellen Locations. Und das möchten wir elitär halten“, erläutert Jens Böhlitz.

i Musiker Jens Böhlitz will in den USA endlich wieder auf der Bühne mit seinen alten Kollegen performen. Jens Böhlitz

Aber auch mit der Sinnfony in Oberwinter soll es weitergehen. Das jedenfalls wünscht sich das Ehepaar. Auf der einen Seite will es das Haus verkaufen, auf der anderen Seite ist es aber auch auf der Suche nach einem Pächter, der das Restaurant übernimmt. „Wir hätten gern jemanden, der die Handschrift meiner Frau weiterführt. Ich könnte mir hier so etwas Ähnliches wie das Restaurant Feinschliff in Sinzig vorstellen“, sagt Jens Böhlitz. Und das Ehepaar möchte seinen Nachfolgern als Starthilfe beiseitestehen. „Wenn jemand übernimmt, sind wir bereit, die Person einzuarbeiten“, betont Jens Böhlitz, der in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die Voraussetzungen eingeht: „Was die Restaurants rund um Remagen betrifft, befinden wir uns bei Tripadvisor seit Jahren auf dem ersten Platz. Und eine fantastische Website – unser Aushängeschild – haben wir auch.“

Jetzt geht es aber zunächst erst einmal weiter mit den ausgefallenen Menüs von Küchenchefin Irma Siemens-Böhlitz und den passenden Events dazu. Einen Überblick darüber gibt es im Internet unter www.sinnfony.de

Wer an dem Kauf des Hauses in Oberwinter interessiert ist oder als Pächter übernehmen möchte, erfährt Näheres per E-Mail an kontakt@sinnfony.de

Musiker und Sportler

Musiker Jens Böhlitz hat auch eine sportliche Karriere hinter sich, die aber jäh in der ehemaligen DDR gestoppt wurde. Gebürtig aus Mühlhausen in Thüringen, besuchte Böhlitz als junger Mann die Sportschule in Erfurt und war sogar im Olympia-Kader. Seine Spezialität: Langstreckenlauf und Hindernislauf. Von 1980 bis 1983 war er sogar mehrfacher DDR-Meister. Allerdings konnte er nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, weil er Probleme mit dem SED-Regime bekam. „Das war mein Aus“, sagt er rückblickend. Mit 19 Jahren wurde er verhaftet. Allerdings gelang ihm die Ausreise mithilfe von Amnesty International im Mai 1989. Kurze Zeit später ging es für ihn nach Los Angeles. Zurück kam er in den 1990er-Jahren, um in der Dopingaffäre um Trainer Stephan Gneupel auszusagen. „Denn ich war damals auch Dopingopfer“, sagt Böhlitz. Er blieb dann schließlich in Deutschland und ließ sich zunächst in Frankfurt nieder. sm