Kunst flammt in der Eifel auf
Neues Kunstzentrum StudioK in Adenau eröffnet
Katja Kerschgens an einem ihrer farbenfrohen Werke
Katja Kerschgens an einem ihrer farbenfrohen Werke
Werner Dreschers

StudioK eröffnet in Adenau: Künstlerin Katja Kerschgens kehrt mit Atelier und Galerie in die Stadtmitte zurück. Zwischen Kosmos und Alltag entstehen neue Werke – geöffnet, wenn die Flagge draußen weht.

Lesezeit 1 Minute
In Adenau ist mit StudioK ein neuer Ort für Kunst entstanden: Die Künstlerin Katja Kerschgens hat am Dr.-Creutz-Platz ihr Atelier mit Galerie eröffnet. Dort entstehen neue Werke, fertige Bilder werden gezeigt, und Besucherinnen und Besucher können Kunst unmittelbar entdecken, erleben und erwerben.

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