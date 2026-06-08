Kunst flammt in der Eifel auf Neues Kunstzentrum StudioK in Adenau eröffnet Werner Dreschers 08.06.2026, 10:00 Uhr

i Katja Kerschgens an einem ihrer farbenfrohen Werke Werner Dreschers

StudioK eröffnet in Adenau: Künstlerin Katja Kerschgens kehrt mit Atelier und Galerie in die Stadtmitte zurück. Zwischen Kosmos und Alltag entstehen neue Werke – geöffnet, wenn die Flagge draußen weht.

In Adenau ist mit StudioK ein neuer Ort für Kunst entstanden: Die Künstlerin Katja Kerschgens hat am Dr.-Creutz-Platz ihr Atelier mit Galerie eröffnet. Dort entstehen neue Werke, fertige Bilder werden gezeigt, und Besucherinnen und Besucher können Kunst unmittelbar entdecken, erleben und erwerben.







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