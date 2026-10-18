Wiederaufbau gelungen
Neues Jugendbüro in Altenahr nach der Flut eröffnet
VG-Bürgermeister Dominik Gieler und das Team des Jugendbüros bei der Schlüsselübergabe.
VG-Bürgermeister Dominik Gieler und das Team des Jugendbüros bei der Schlüsselübergabe.
Verena Düren

Nach der Flut 2021 hat das Pro-Büro für Jugendarbeit in Altenahr ein neues Jugendbüro eröffnet. Der offene Treff bietet Jugendlichen Raum für Ideen, Beratung und gemeinsames Gestalten — ein neuer Mittelpunkt für die Gemeinde.

Lesezeit 2 Minuten
Bei strahlendem Sonnenschein und ebensolcher Laune konnte das Team des Pro Büro für Jugendarbeit in Altenburg am vergangenen Sonntag nach einjähriger Bauzeit das neue Jugendbüro mit einem Festakt eröffnen. Neben der mobilen Arbeit, die das Team leistet, ist es von besonderer Bedeutung, für die Kinder, Jugendlichen und Eltern auch eine zentrale Anlaufstelle zu haben.
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