Barrierefrei in die Lüfte
Neues inklusives Segelflugzeug „Gerd“ für Bad Breisig
Hans-Georg Werner ist als Vorsitzender ganz nah dabei, als Norbert Heidgen das neue Schulsegelflugzeug auf den Namen „Gerd“ tauf
Hans-Georg Werner ist als Vorsitzender ganz nah dabei, als Norbert Heidgen das neue Schulsegelflugzeug auf den Namen „Gerd“ tauft.
Eberhard Thomas Müller

Barrierefrei in die Lüfte: Auf der Mönchsheide startet ab sofort ein modernisiertes Schulsegelflugzeug mit spezieller Handsteuerung in den Himmel. Das neue Flugzeug macht den Segelflug für Menschen mit Handicap erlernbar.

Lesezeit 3 Minuten
Die Kabinenhaube schließt sich, das leichte Segelflugzeug wird nur wenige Meter vom Seil über die Wiese gezogen, hebt steil ab und fliegt in den blauen Himmel. Im Horizontalflug eröffnet sich die Weite der grünen Eifel. In der Kabine herrscht Stille, nur das leichte Rauschen des Winds ist zu hören.

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