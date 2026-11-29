Acht Plätze statt bisher vier Neues Haus soll mehr Frauen im Kreis Ahrweiler schützen Judith Schumacher 29.11.2026, 12:15 Uhr

i Eyleen Reuter, Tanja Hansen, Ute Blank und Doris Reuter bilden das Team des Frauenhauses. Nanete Leick

Häusliche Gewalt bleibt oft unentdeckt, Fachleute schlagen Alarm: Das ist für den Runden Tisch im Kreis Ahrweiler seit 25 Jahren Alltag. Nun werden weitere Plätze für Frauen und Kinder zum Schutz vor Gewalt geplant, doch die Finanzierung stockt.

Anna K. aus Gimmigen, Mirjam E. aus Wirft und Manuela V. aus Ahrweiler: Das sind die Namen der drei Frauen, die im Zeitraum von Juli 2025 bis August 2026 von ihren Ehemännern oder Ex-Ehemännern getötet wurden. Sie stehen auf einem Plakat, das anlässlich der Fachtagung „Häusliche Gewalt“ im Krankenhaus Maria Hilf im Rahmen der Orange Days auf der Informationsmeile zu sehen war.







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