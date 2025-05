Neues Gebäude der Tagespflege in Hönningen-Liers steht

Das Richtfest für die neue Tagespflege in Liers war ein Anlass zur Freude für alle Beteiligten. Erstaunlich dabei: die kurze Zeit zwischen Abriss des alten Gebäudes und dem Richtfest des neuen. 16 Tagespflegegäste sollen ab 2026 dort betreut werden.

Mit einem zünftigen Zimmermannsspruch haben die Gäste in Liers das Richtfest der Tagespflege-Einrichtung gefeiert, die in der Nähe des provisorischen Gemeindehauses entsteht. „In beeindruckend kurzer Zeit ist der Neubau gewachsen“, stellte Adenaus VG-Bürgermeister Guido Nisius fest. Nach Abrissarbeiten im Januar und dem Baubeginn im Februar dieses Jahres ist der Rohbau in nur 76 Tagen entstanden. Der Komplex umfasst rund 300 Quadratmeter auf 1.117 Quadratmetern Grundstücksfläche.

i Zahlreiche Gäste beim Richtfest in Liers. Anstoßen auf das Gelingen des Baues. Werner Dreschers

16 Tagespflegegäste sollen dort schon bald betreut werden von einem engagierten Team aus Pflege-, Hauswirtschafts- und Betreuungskräften, mit eigenem Fahrdienst für die Gäste aus beiden Verbandsgemeinden. Mit der Inbetriebnahme Anfang 2026 wird die regionale soziale Infrastruktur deutlich gestärkt. Das Interesse an den Pflegeplätzen ist bereits sehr hoch. Den Löwenanteil des Investitionsvolumens von rund 1,8 Millionen Euro des Perspektive vermittelnden Projektes trägt die „Action Medeor“ im „Aktionsbündnis Deutschland Hilft“. Das Richtfest fand nun statt, doch es fehlt noch ein Name für die neue Tagespflegeeinrichtung. Ein öffentlicher Aufruf soll diesen noch ermitteln.

i Ein Zimmermann spricht traditionelle Worte zum Richtfest Werner Dreschers

Gäste des Richtfestes waren der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius als Verbandsvorsteher Zweckverband Sozialstation, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Dominik Gieler, gemeinsam mit Jürgen de Temple stellvertretende Verbandsvorsitzende, Hausherr Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann, Uwe Szymanski, Leiter Sozialstation Adenau-Altenahr, mit Pflegedienstleiterinnen Antje Gentgen und Hedwig Lobüscher, Fachbereichsleiter Bernhard Jüngling, VG Adenau, Repräsentanten von „Action Medeor“ mit Vorstandssprecher Sid Johann Peruvemba, Pressesprecher Markus Bremers und Koordinatorin Alexandra Geiser, Architekt Ralf Kriechel, die Geschäftsführer Jürgen und Christian Weiler von Weiler Bau mit Mitarbeitern.