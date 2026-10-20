Von vier auf acht Plätze Neues Frauenhaus im Kreis Ahrweiler geplant Judith Schumacher 20.10.2026, 13:00 Uhr

i Plätze in einem Frauenhaus sind Mangelware. Das gilt auch für den Kreis Ahrweiler. Symbolfoto Annette Riedl/dpa. Annette Riedl/dpa

Auch im Kreis Ahrweiler fehlt es an Plätzen für Frauen und deren Kinder, die in ihrem Lebensumfeld Gewalt ausgesetzt sind. Mit einem weiteren Frauenhaus könnte sich das Schutzangebot jetzt verdoppeln.

Eine gute Nachricht für den Kreis Ahrweiler: Es wird wohl ein neues Frauenhaus geben. Das bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung Nanete Leick, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Frauen für Frauen“.Die Freude darüber ist groß, denn die Kapazitäten des bisherigen Frauenhauses reichen mit vier Plätzen für Frauen und ihre Kinder angesichts des Bedarfs bei Weitem nicht aus.







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