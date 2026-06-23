SPD für zügige Planumsetzung
Neues Feuerwehrhaus als Investition in Bürgersicherheit
Das alte Feuerwehrgerätehaus an der Friedrich-Ebert-Straße
Das alte Feuerwehrgerätehaus an der Friedrich-Ebert-Straße
Hans-Jürgen Vollrath

Nach einigen Debatten hat der Bauausschuss seine Empfehlung für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese an den Stadtrat abgegeben. Die SPD-Fraktion bezieht dazu nun noch einmal in einer Pressemitteilung Stellung.

Lesezeit 3 Minuten
Einige Diskussionen hatte es unlängst im Bauausschuss um die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese gegeben. Zu teuer, zu groß, die Frage der Finanzierung, des Standorts überhaupt oder auch nach Einsparpotenzial trieb die Kommunalpolitiker um.

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