SPD für zügige Planumsetzung Neues Feuerwehrhaus als Investition in Bürgersicherheit Judith Schumacher 23.06.2026, 13:00 Uhr

i Das alte Feuerwehrgerätehaus an der Friedrich-Ebert-Straße Hans-Jürgen Vollrath

Nach einigen Debatten hat der Bauausschuss seine Empfehlung für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese an den Stadtrat abgegeben. Die SPD-Fraktion bezieht dazu nun noch einmal in einer Pressemitteilung Stellung.

Einige Diskussionen hatte es unlängst im Bauausschuss um die Errichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses auf der Jahnwiese gegeben. Zu teuer, zu groß, die Frage der Finanzierung, des Standorts überhaupt oder auch nach Einsparpotenzial trieb die Kommunalpolitiker um.







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