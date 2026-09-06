Eröffnung am 13. September Neues Café im Sinziger Schloss gewährt vorab Einblick Judith Schumacher 06.09.2026, 13:00 Uhr

i Hier lässt es sich gut verweilen. Das neue Museumscafé im Schloss hält zu den Öffnungszeiten im Regelbetrieb immer eine Stärkung bereit. Judith Schumacher

Im Sinziger Schloss öffnet bald ein neues Café seine Pforten. Historisches Ambiente, regionale Köstlichkeiten und Möbel aus ökologischem Holz laden dann zum Verweilen ein. Eröffnung ist am 13. September, doch einen ersten Einblick gab es vorab.

Schon in den Fünfzigerjahren berichtete unsere Zeitung über Pläne, im Sinziger Schloss ein Café zu eröffnen, wie Schlossmuseumsleiter Gabriel Heeren bei der kleinen Vorab-Eröffnung des jetzigen Cafés erinnerte. Damals sollte es in Anlehnung an Sinzigs Beziehung zu dem rotbärtigen Kaiser Barbarossa „Zum alten Rotbart“ heißen.







Artikel teilen

Artikel teilen