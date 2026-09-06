Im Sinziger Schloss öffnet bald ein neues Café seine Pforten. Historisches Ambiente, regionale Köstlichkeiten und Möbel aus ökologischem Holz laden dann zum Verweilen ein. Eröffnung ist am 13. September, doch einen ersten Einblick gab es vorab.
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Schon in den Fünfzigerjahren berichtete unsere Zeitung über Pläne, im Sinziger Schloss ein Café zu eröffnen, wie Schlossmuseumsleiter Gabriel Heeren bei der kleinen Vorab-Eröffnung des jetzigen Cafés erinnerte. Damals sollte es in Anlehnung an Sinzigs Beziehung zu dem rotbärtigen Kaiser Barbarossa „Zum alten Rotbart“ heißen.