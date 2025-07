„Ich bin ja Geschichtslehrer, und Geschichte mache ich schon immer“, so der Historiker Achim Schmitz bescheiden über sein neues Buch, in dem er bekannte und zahlreiche unbekannte Details der Geschichte seines Heimatortes Niederlützingen und der Brohltalregion auf knapp 300 Seiten und in 51 Beiträgen zusammengetragen hat. „Nieder­lützingen – Streifzug durch die Geschichte“ lautet der Titel der großformatigen Dokumentation, eine gute Quelle für alle, die mehr über ihre Heimat in Wort und großformatigen Bildern erfahren möchten.

Mehr als ein Jahr Arbeit steckt in dem Werk

„Jahrzehnte lang schrieb ich Artikel“, sagt Achim Schmitz, der sich im Ruhestand eine große Aufgabe vorgenommen hatte: „Dann schreibst du all das zusammen, was du bisher als Einzeltexte veröffentlicht oder in deiner Sammlung hast. Dann habe ich 2023 losgelegt und bis Weihnachten 2024 daran geschrieben.“ Zusammengetragen hat der Brohl-Lützinger sowohl Artikel mit politischem und wirtschaftlichem Hintergrund als auch Texte, in denen ein religiöses oder gesellschaftliches Thema verarbeitet wird. Eine Fundgrube historischen Wissens, das nicht vergessen werden darf.

Von der Jungsteinzeit (2800-2200 v. Chr.) über die Römer und Franken schlägt Schmitz einen Bogen ins Mittelalter und in die Neuzeit, die über 700 Jahre umfasst. Spannend zu lesen ist unter anderem, wie die Reformation in Niederlützingen Einzug hielt und Katholiken nur noch im Lammertaler Kappelchen die Messe feiern konnten. Mit der vom Herzogtum Jülich eingeleiteten Gegenreformation wurde das Kappelchen dann Zufluchtsort der Protestanten, die laut einer Verordnung bei Nichtkonversion Niederlützingen innerhalb von drei Jahren verlassen mussten. Außerdem erfahren die Leser, wie die NSDAP, obwohl sie bei den Kommunalwahlen im Jahr 1933 keinen einzigen Sitz im Ortsgemeinderat errungen hatte, durch Tricksereien die Macht in Niederlützingen übernahm.

1859 gab es eine Flutkatastrophe im Brohltal

Erschütternd auch die Fotos der Flutkatastrophe, die am 11. Juni 1859 im Brohltal und Vinxtbachtal wütete und über 40 Menschenleben forderte. Vor allem in Brohl und Niederzissen war die Zerstörung groß und mit der Ahrtalflut durchaus vergleichbar. Auch das Gesundheitswesen findet im Buch Beachtung, in dem der Autor im Beitrag „Wenn Krankheit eintritt, wird auf Gott vertraut“ auf das Medizinalwesen in der Bürgermeisterei Burgbrohl im 19. Jahrhundert eingeht. Mit „Es gab im Dorf alles, was man zum Leben brauchte“ hat Achim Schmitz einen Beitrag überschrieben, der an seine Kindheit in der damals noch selbstständigen Gemeinde Niederlüzingen erinnert und stellvertretend für viele Gemeinden des damaligen Amtes Burgbrohl steht.

Das Buch ist beim Autor zu erwerben: Achim Schmitz, Eifelblick 3, 56656 Brohl-Lützing, Tel. 02636/3128. Kaufpreis: 30 Euro pro Exemplar.