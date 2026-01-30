Das ehemalige Druckhausgelände zwischen der Sinziger Mühlenbachstraße und der Barbarossastraße verkommt seit Jahren. Nun tut sich etwas in der Planung für das Areal. Bald könnte hier ein neuer Wohnkomplex entstehen.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahren verrotten die Gebäude rund um das ehemalige Druckhausgelände zwischen der Sinziger Mühlenbachstraße und der Barbarossastraße. Darunter auch das denkmalgeschützte Haus Walterscheid, in dem sich einst eine Buchhandlung befand. Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Es kann bald losgehen mit der neuen Bebauung.