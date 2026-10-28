Startschuss für die neue Ahrquerung in Sinzig: Nach der Flut von 2021 entsteht eine moderne, barrierefreie Brücke, die wie ihre Vorgängerin Stadtteile, Radwege und Naherholung verbindet und künftigen Hochwassern standhalten soll.
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Er war eine wichtige Verbindung für die Infrastruktur der Stadt Sinzig, für Handel, Naherholung und Radverkehr, und diente als Schulweg sowie als Wegeführung zwischen der Kernstadt und Bad Bodendorf: der Spessartsteg. Bei der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde er wie die meisten Brücken im Ahrtal weggerissen und drei Wochen später an der Ahrmündung wiedergefunden.