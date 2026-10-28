Spatenstich für Ahrbrücke Neuer Spessartsteg in Sinzig wird 120 Meter lang Judith Schumacher 28.10.2026, 14:00 Uhr

i Griffen gern zum Spaten: Andreas Malcher (von links), Rouven Schnurpfeil, Sofia Lunnebach, Andreas Geron und Mateus Spiel. Judith Schumacher

Startschuss für die neue Ahrquerung in Sinzig: Nach der Flut von 2021 entsteht eine moderne, barrierefreie Brücke, die wie ihre Vorgängerin Stadtteile, Radwege und Naherholung verbindet und künftigen Hochwassern standhalten soll.

Er war eine wichtige Verbindung für die Infrastruktur der Stadt Sinzig, für Handel, Naherholung und Radverkehr, und diente als Schulweg sowie als Wegeführung zwischen der Kernstadt und Bad Bodendorf: der Spessartsteg. Bei der verheerenden Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde er wie die meisten Brücken im Ahrtal weggerissen und drei Wochen später an der Ahrmündung wiedergefunden.







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