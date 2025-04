Das Radwegekonzept in der Grafschaft kommt weiter voran: Einer von drei Radwegen, die das Erreichen der Grafschafter Grundschulen mit dem Rad sicherer machen sollen, ist nun fertig. Die Eltern und Schulkinder freut’s.

Das seit etlichen Jahren geplante Grafschafter Radwegenetz wird erst allmählich zu einem solchen. Jetzt wurde ein weiterer Teil fertig, den die Schulgemeinschaft der Grundschule Leimersdorf kurzerhand einweihte. Es handelt sich um einen neu ausgebauten Radwegeabschnitt zwischen Leimersdorf und Nierendorf.

Die drei Grafschafter Schulen sollen sicherer mit dem Rad zu erreichen sein

Zum Hintergrund: Der Grafschafter Gemeinderat hat im Juni 2023 das bestehende Radwegekonzept aus dem Jahr 2012 fortgeschrieben und dabei insbesondere elf Radwegeabschnitte unter dem Titel „Sichere Grundschulwege“ ins Programm aufgenommen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die drei Grafschafter Grundschulen sicherer mit dem Rad anfahren zu können. Die Maßnahmen werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Stadt und Land gefördert. Die Routenführung erfolgt über vorhandene Feld- und Waldwege, sodass keine zusätzlichen Flächen in Anspruch genommen werden müssen.

Der erste dieser drei Radwegabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 1000 Metern wurde gerade erst fertiggestellt und verläuft über die Verlängerung der Wellstraße in Nierendorf bis zum Beginn der Leimersdorfer Stefanstraße. Die Baukosten und Ingenieurleistungen für diesen Abschnitt belaufen sich auf rund 350.000 Euro. Die Leimersdorfer Kids nahmen sich Scheren und Flatterband und feierten zusammen mit Bürgermeister Juchem kurzerhand eine Eröffnung „wie bei den Großen“.

Nächster Abschnitt folgt im Mai

Im Mai soll dann ein weiterer Radwegeabschnitt zwischen Eckendorf und Gelsdorf fertig werden. In der Planung sind weitere Abschnitte in Ringen, von Karweiler Richtung Bengen und von Esch Richtung Gelsdorf. 2026 sollen diese fertig sein.

Schon in diesem Jahr fertig werden soll ein überörtlicher Radwegeabschnitt von Birresdorf in Richtung Oedingen. Dieses Teilstück wird die Vernetzung der Gemeinde Wachtberg, über die Höhenlage Oedingen der Stadt Remagen, durch die Grafschaft mit der Anbindung an die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler deutlich verbessern.