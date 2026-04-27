Gasthaus Sanct Peter Neuer Küchenchef: München, China und nun Walporzheim Lars Tenorth 27.04.2026, 17:00 Uhr

i Sebastian Baumann leitet als Küchenchef die Michelin-Sterne-Küche des Brogsitter Gasthauses Sanct Peter in Walporzheim. In diesem Jahr möchte er zunächst den Michelin-Stern verteidigen. Lars Tenorth

Sebastian Baumann leitet seit einigen Monaten die Küche des Michelin-Sterne-Restaurants im Brogsitter Gasthaus Sanct Peter in Walporzheim. Langsam akklimatisiert er sich. Er bringt viel internationale Erfahrung mit und hegt große Ambitionen.

Österreich, Australien oder auch China: Sebastian Baumann ist in seinem Leben schon viel als Koch und Reiseenthusiast herumgekommen. Ende des vergangenen Jahres ist er in Walporzheim gelandet und möchte seine gesammelten Erfahrungen nutzen, um sich seine hochgesteckten Ziele und die der Sterneküche des Brogsitter Gasthauses Sanct Peter zu erfüllen.







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