Vorschläge zeitnah einreichen Neuer Bürgermeister von Kesseling gesucht Frank Bugge 05.11.2025, 15:00 Uhr

i Guido Schmitz (rechts) übergibt die Amtsgeschäfte an den Ersten Beigeordneten Andreas Bläser. Frank Bugge

Guido Schmitz ist seit dem 31. Oktober nicht mehr Ortsbürgermeister von Kesseling. Für das Amt muss nun ein Nachfolger gefunden werden. Bis zum 8. Dezember können Vorschläge eingereicht werden. Was dabei zu beachten ist.

Nach dem Rücktritt von Guido Schmitz zum 31. Oktober muss die Stelle des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters neu besetzt werden. Bürger, Parteien und Wählergruppen können bis zum 8. Dezember ihre Bewerbung abgeben oder Bewerber benennen. Dabei sind Formalien wie Wahlversammlungen und die Sammlung von Unterstützungsunterschriften einzuhalten.







