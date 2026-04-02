Der neue Sonderpreis-Baumarkt in Bad Neuenahr zieht viele Schaulustige an. Die Eröffnung überraschte mit speziellen Aktionen – dabei spielte eine Bratwurst eine besondere Rolle.
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Die Neueröffnung eines Baumarktes in der Neuenahrer Heerstraße hat bei den Bürgern im Großraum der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und darüber hinaus große Resonanz gefunden. Unter dem Motto „Da, wo die Schraube wohnt“ hat ein Sonderpreis-Baumarkt in den Räumen des ehemaligen Raiffeisen-Marktes als Selbstbedienungsgeschäft mit einem Aktionstag eröffnet und bietet sich als Alternative zu den lokalen Filialen der Baumarktketten Bauhaus, Obi oder ...