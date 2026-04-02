Besondere Bratwurst zum Start
Neuer Baumarkt in Bad Neuenahr zieht viele Käufer an
Marktleiter Sven Fülling (rechts) und Mitarbeiterin Uli Bertram (links) aus Dernau freuen sich, dass Kunde Viktor Kreul sein lan
Marktleiter Sven Fülling (rechts) und Mitarbeiterin Uli Bertram (links) aus Dernau freuen sich, dass Kunde Viktor Kreul sein lange gesuchtes Arbeitsgerät zum aus seiner Sicht guten Preis-Leistungsverhältnis gefunden hat.
Frank Bugge

Der neue Sonderpreis-Baumarkt in Bad Neuenahr zieht viele Schaulustige an. Die Eröffnung überraschte mit speziellen Aktionen – dabei spielte eine Bratwurst eine besondere Rolle.

Lesezeit 2 Minuten
Die Neueröffnung eines Baumarktes in der Neuenahrer Heerstraße hat bei den Bürgern im Großraum der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und darüber hinaus große Resonanz gefunden. Unter dem Motto „Da, wo die Schraube wohnt“ hat ein Sonderpreis-Baumarkt in den Räumen des ehemaligen Raiffeisen-Marktes als Selbstbedienungsgeschäft mit einem Aktionstag eröffnet und bietet sich als Alternative zu den lokalen Filialen der Baumarktketten Bauhaus, Obi oder ...

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Kreis AhrweilerWirtschaft

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