Besondere Bratwurst zum Start Neuer Baumarkt in Bad Neuenahr zieht viele Käufer an Frank Bugge 02.04.2026, 15:00 Uhr

i Marktleiter Sven Fülling (rechts) und Mitarbeiterin Uli Bertram (links) aus Dernau freuen sich, dass Kunde Viktor Kreul sein lange gesuchtes Arbeitsgerät zum aus seiner Sicht guten Preis-Leistungsverhältnis gefunden hat. Frank Bugge

Der neue Sonderpreis-Baumarkt in Bad Neuenahr zieht viele Schaulustige an. Die Eröffnung überraschte mit speziellen Aktionen – dabei spielte eine Bratwurst eine besondere Rolle.

Die Neueröffnung eines Baumarktes in der Neuenahrer Heerstraße hat bei den Bürgern im Großraum der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und darüber hinaus große Resonanz gefunden. Unter dem Motto „Da, wo die Schraube wohnt“ hat ein Sonderpreis-Baumarkt in den Räumen des ehemaligen Raiffeisen-Marktes als Selbstbedienungsgeschäft mit einem Aktionstag eröffnet und bietet sich als Alternative zu den lokalen Filialen der Baumarktketten Bauhaus, Obi oder ...







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