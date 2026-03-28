Der Raiffeisen-Markt an der Heerstraße in Bad Neuenahr war bis zum vergangenen Jahr die Anlaufstelle für Profi- und Hobbyhandwerker. Nach dessen Aus hieß es schnell, dass es einen Nachfolge-Baumarkt geben wird. Dieser hat nun geöffnet.
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„Da, wo die Schraube wohnt“, steht als Markenzeichen für den neuen „Sonderpreis-Baumarkt“, der in diesen Tagen in den Räumen des ehemaligen Raiffeisen-Marktes an der Heerstraße in Bad Neuenahr eröffnet hat. Die offizielle Eröffnung mit Angeboten und Aktionen ist für Montag, 30.