Neues aus dem Einzelhandel Neuer Baumarkt hat in Bad Neuenahr die Tore geöffnet Frank Bugge 28.03.2026, 08:00 Uhr

i Geschäftsführer Sven Fülling vor dem großen Schrauben- und Einzelteile-Sortiment in den Regalen des Baumarktes. Hier, "wo die Schraube wohnt", kann jeder Kunde seine Teile passgenau auswählen und auch die von ihm genau gebrauchte Menge kaufen. Frank Bugge

Der Raiffeisen-Markt an der Heerstraße in Bad Neuenahr war bis zum vergangenen Jahr die Anlaufstelle für Profi- und Hobbyhandwerker. Nach dessen Aus hieß es schnell, dass es einen Nachfolge-Baumarkt geben wird. Dieser hat nun geöffnet.

„Da, wo die Schraube wohnt“, steht als Markenzeichen für den neuen „Sonderpreis-Baumarkt“, der in diesen Tagen in den Räumen des ehemaligen Raiffeisen-Marktes an der Heerstraße in Bad Neuenahr eröffnet hat. Die offizielle Eröffnung mit Angeboten und Aktionen ist für Montag, 30.







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