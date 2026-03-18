Bessere Mobilfunkabdeckung Neuer 5G-LTE-Mast in Koisdorf soll Funklöcher schließen Judith Schumacher 18.03.2026, 12:00 Uhr

i Der 40 Meter hohe Mast wurde an der Ecke Hunsrückstraße/Neue Straße aufgestellt. Judith Schumacher

Nach jahrelanger Wartezeit ist jetzt in Koisdorf ein 5G-LTE-Mast installiert worden. Der Sendestart erfolgt in den kommenden Monaten – allerdings profitieren erst einmal nur Kunden der Deutschen Telekom von dem neuen Mast.

Lange hat es gedauert, nun ist der 5G-LTE-Mobilfunkmast, auf den Koisdorf nahezu sieben Jahre gewartet hat, installiert. Der 40 Meter hohe Sendemast wurde jetzt auf einem Grundstück am Dorfrand an der Ecke Neue Straße/Hunsrückstraße aufgestellt und soll innerhalb der kommenden Monate seinen Betrieb aufnehmen, um Funklöcher im Ort zu beseitigen.







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