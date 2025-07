Die Stadtbibliothek in Bad Neuenahr will moderner werden. Und: Sie wird aus der alten Rentmeisterei ausziehen, sobald die neue Kurparkrandbebauung steht. Wie die Pläne im Detail aussehen.

Durch den mit dem Monogramm des Kurfürsten Karl Philipp von der Pfalz (1661–1742) versehenen Torbogen hat man am Ende der Mittelstraße zum Kurpark hin in Bad Neuenahr einen schönen Blick auf das historische Gebäude der von 1710 bis 1719 erbauten alten Rentmeisterei. Ein schmuckes Gebäude, das wie geschaffen scheint als Unterkunft für die Stadtbibliothek. Mit rund 35.000 Medien aller Art ist sie dort bereits seit vielen Jahren untergebracht und durch ihre hohe Nutzungsfrequenz eine echte Erfolgsgeschichte. Doch nicht nur die Art der Medien und die Wege des Verleihens haben sich in Zeiten fortschreitender Digitalisierung entscheidend verändert. Eine moderne Bibliothek will mehr sein als eine Institution, die Medien verleiht und Auskünfte gibt. Sie will auch ein Ort mit angenehmer Aufenthaltsqualität sein, ein dritter Ort neben Schule, Arbeitsplatz und Zuhause. All das ist mit Grund dafür, dass die Kreisstadt derzeit an einer grundlegenden konzeptionellen Neuausrichtung arbeitet.

„Unser Ziel ist eine Bibliothek, die ein möglichst attraktives und zugleich finanzierbares Angebot bereithält, das sich dem veränderten Bedarf der Nutzer anpasst.“

Bürgermeister Guido Orthen

„Unser Ziel ist eine Bibliothek, die ein möglichst attraktives und zugleich finanzierbares Angebot bereithält, das sich dem veränderten Bedarf der Nutzer anpasst“, so Bürgermeister Guido Orthen. Mit den Fragen, wie eine solche konzeptionelle Neuausrichtung aussehen kann und wie die Stadtbibliothek in der geplanten Neubebauung der Kurparkliegenschaften untergebracht werden kann, hat sich nun die Stadt beschäftigt. Kurz und knapp bedeutet das: Die Bibliothek wandert von der historischen Rentmeisterei in den südlichen Teil der neuen Kurparkliegenschaften an der Kurgartenstraße und die Anzahl der auszuleihenden Medien wird auf einen aktuell notwendigen Stand gebracht. Es ist an 16.500 Medien gedacht, das kann sich aber anzahlmäßig jederzeit noch ändern. „Die Frage der Folgenutzung der denkmalgeschützten Rentmeisterei wird zu gegebener Zeit durch die städtischen Gremien zu entscheiden sein“, so heißt es in einer Pressemitteilung.

i Mit rund 35.000 Medien hat die Stadtbibliothek in der alten Rentmeisterei für jeden Bürger etwas im Angebot. Jochen Tarrach

„Während früher der reine Medienbestand von Bedeutung gewesen ist, so stehen dann Aktualität und guter Service im Fokus“, so heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Auf Basis der Grundrissplanung des Architekten hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Bibliotheksservice GmbH (ekz) Ideen entwickelt, wie die Stadtbibliothek in die Kurparkliegenschaften räumlich integriert werden kann. Für die neue Bibliothek ist derzeit eine Fläche von insgesamt 406 Quadratmetern vorgesehen, die sich aufteilt in einen Eingangs- und Verbuchungsbereich, eine reine Bibliothek/Ausstellungsfläche sowie Personal- und Büroräume, die auch in den Neubau des angebundenen Kurgartencafés verlagert werden. Alles soll barrierefrei sein und wegen der in unterschiedlicher Höhe befindlichen Baufläche mit einem Lift verbunden.

i Nicht nur Bücher, auch CDs und Videos gehören zum Repertoire der Stadtbibliothek. Jochen Tarrach

Der Eingangsbereich wird von der Kurgartenstraße aus erreichbar sein, ebenso wie der Kinder- und Jugendbereich. Insbesondere durch die Verknüpfung mit den weiteren Räumlichkeiten in der neuen Kurparkrandbebauung werden positive Effekte bestehen. Das über eine seitlich verglaste Lesebrücke erreichbare Foyer zum Beispiel kann dabei auch als Lesesaal und Aufenthaltsfläche und auch als kleinere Veranstaltungen der Stadtbibliothek genutzt werden. Größere Lesungen, Buchvorstellungen und Vorträge können auch im großen Konzertsaal stattfinden.

i Eine umfangreiche Stadtbibliothek gehört zu jeder Stadt, die etwas auf sich hält. So auch zu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Jochen Tarrach

Die Leitung und Unterhaltung der Bibliothek soll fachlich und inhaltlich unter neuer Leitung in die Hände der Ahrtal Marketing GmbH übergehen. Bis die neuen Kurparkliegenschaften endgültig fertig sind, geplant ist Ende 2026, wird noch weiter am Konzept gefeilt. Sicher ist aber schon jetzt, dass es zukünftig eine nach neuesten Gesichtspunkten eingerichtete Bibliothek in Bad Neuenahr-Ahrweiler geben wird.