Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Entwurfsplanung für ein neues Hallen- und Freibad freigegeben – der Bau soll 2027 starten. Nach Jahren des Wartens feiern Bürger und Politik einen lange erhofften Neustart.
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Nur wenige Bürger der Kreisstadt waren anwesend, als der Stadtrat jetzt angesichts der langen Vorgeschichte zum Tagesordnungspunkt „Neubau Hallen- und Freibad Twin – Freigabe der Entwurfsplanung“ folgenden, fast historisch zu nennenden Beschluss fasste: „Der Stadtrat gibt die erarbeitete Entwurfsplanung frei und beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Umsetzung der Maßnahme.