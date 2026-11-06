Historischen Beschluss gefasst
Neuenahrer Stadtrat macht Weg für neues Twin-Bad frei
10 mal 25 Meter groß wird das Hallenschwimmbecken im neuen Twin sein.
10 mal 25 Meter groß wird das Hallenschwimmbecken im neuen Twin sein.
Architekturbüro Krieger/ Jochen Tarrach. Jochen Tarrach

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Entwurfsplanung für ein neues Hallen- und Freibad freigegeben – der Bau soll 2027 starten. Nach Jahren des Wartens feiern Bürger und Politik einen lange erhofften Neustart.

Lesezeit 3 Minuten
Nur wenige Bürger der Kreisstadt waren anwesend, als der Stadtrat jetzt angesichts der langen Vorgeschichte zum Tagesordnungspunkt „Neubau Hallen- und Freibad Twin – Freigabe der Entwurfsplanung“ folgenden, fast historisch zu nennenden Beschluss fasste: „Der Stadtrat gibt die erarbeitete Entwurfsplanung frei und beauftragt die Verwaltung mit der weiteren Umsetzung der Maßnahme.
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