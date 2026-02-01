Nach Aus für Remagener Klinik Neuenahrer Notaufnahme deutlich stärker ausgelastet Judith Schumacher 01.02.2026, 16:00 Uhr

i Die Belegschaft des einzigen im Kreis Ahrweiler verbliebenen Krankenhaus Maria Hilf tut alles, um die Patientenströme, die auch durch die Schließung von Maria Stern Remagen entstanden sind, aufzufangen. Judith Schumacher

Nach dem Aus für das Krankenhaus in Remagen suchen nun dessen Patienten Hilfe im Bad Neuenahrer Krankenhaus. Vor allem die Notaufnahme ist davon stark betroffen. So stark, dass zeitweise sogar die Behandlungsräume geteilt werden mussten.

Seit Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern zu Anfang Dezember müssen umliegende Krankenhäuser dessen Patienten auffangen. Auch die geriatrischen Fälle aus den Seniorenwohnheimen Curanum Remagen, Franziskushaus Oberwinter und Maranatha, die vornehmlich durch Maria Stern versorgt wurden, spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle.







