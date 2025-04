Auch die Maria-Hilf-Brücke in Bad Neuenahr hat die Flutkatastrophe nicht überstanden. Sie muss – wie so viele Brücken im Ahrtal – neu gebaut werden. Jetzt sind im Ortsbeirat die Pläne für die Brücke vorgestellt worden.

Wer sich die Pläne zum Neubau der Maria-Hilf-Brücke mit seiner geschwungenen Konstruktion am westlichen Ende der Kurparks in Bad Neuenahr anschaut, könnte meinen, es soll die alte Brücke neu entstehen. Doch auf den zweiten Blick erkennt man, dass es sich um eine völlig neue Konstruktion handelt. Hatte die zerstörte Brücke vor der Flut drei Meter Breite und eine Bogenlänge von rund 30 Metern, so soll die neue Brücke vier Meter breit werden, rund 53 Meter lang, also 23 Meter länger als ihre Vorgängerin, und von der Konstruktion her eine Hubbrücke ohne Zwischenpfeiler im Flussbett sein.

Eine andere Variante hatte sich als nicht durchführbar erwiesen

Innerhalb der Sitzung des Ortsbeirats von Bad Neuenahr unter Leitung von Ortsvorsteher Richard Lindner am Donnerstag im kleinen Sitzungssaal des Rathauses stellten Reinhold Goisser, Peter Wild und Sebastian Steinborn von der bauleitenden Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler (AuEG) die Pläne der Maria-Hilf-Brücke sowie auch der Casinobrücke der Öffentlichkeit vor. Die Maria-Hilf-Brücke wurde entworfen vom Architektenbüro Schlaich, Bergermann und Partner aus Stuttgart sowie die Casinobrücke in Zusammenarbeit mit dem Atelier Loidl aus Berlin.

i In weitem geschwungenen Bogen spannte sich die Maria-Hilf-Brücke am südlichen Ende des Kurparks von Bad Neuenahr über die Ahr. Die Flut von 2021 hat sie völlig weggerissen. Noch liegt sie verbogen im Kurpark und erinnert an die schweren Stunden. Jochen Tarrach

Direkt in der Flucht der Hemmesser Straße soll die Maria-Hilf Brücke die Ahr überspannen. Eine feste, in den Widerlagern liegende Brücke mit beidseitigen Rampen hat sich trotz der um 13 Meter erweiterten Länge als nicht durchführbar erwiesen. Um der geforderten Durchflussmenge von HQ 100 gerecht zu werden, müsste sie so hoch über dem Fluss gebaut werden, dass zur Hemmesser Straße hin eine rund 43 Meter lange Rampe gebaut werden müsste, um sie barrierefrei überqueren zu können. Auf der anderen, der südlichen Flussseite wäre eine zehn Meter lange Rampe erforderlich. Beide würden eine erhebliche Behinderung für den Wasserabfluss bei Hochwasser bilden. Die Baukosten lägen überschlägig bei rund 3 Millionen Euro. Diese würden zu 100 Prozent über den Wiederaufbaufonds von Land und Bund finanziert.

Hubbrücke wird bei Hochwasser angehoben

Die Antwort der Architekten auf das Problem ist im Grunde ganz einfach und anderswo schon erfolgreich eingesetzt: eine Hubbrücke. Sie würde ebenfalls 53 Meter lang sein und auf zwei fest verankerten, gegen Unterspülung tiefengegründeten Widerlagern stehen. Zusätzlich aber auch auf in festen Betonschächten stehenden Hubeinrichtungen, die elektrisch getrieben die Konstruktion bis auf die notwendige Höhe ausfahren können, um selbst extremen Wasserdurchfluss zu gewährleisten. Ist das Hochwasser weg, kann sie wieder abgelassen werden. Der Vorgang dauert lediglich einige Stunden. Natürlich gehört für den Stromausfall eine Notstromeinrichtung dazu, sogar per Hand kann sie auf- und abgelassen werden.

i Die Konstruktionszeichnung des Ateliers Loidl zeigt, wie die Hubvorrichtung fünktionieren soll. Oben die Brücke, darunter die Hubvorrichtung, geschützt in einem Betonkasten. Jochen Tarrach

Da hier keine beidseitigen teuren Rampen notwendig sind, ist eine solche Bauweise sogar noch rund eine halbe Million Euro kostengünstiger als die feste Brücke. Aus all den genannten Gründen wird der Bau einer festen Brücke planerisch nicht weiter verfolgt. Der Ortsbeirat erklärte sich mit diesem Vorgehen einstimmig einverstanden. Natürlich wird auch der Stadtrat in seiner Sitzung am 23. Juni noch zur Sache gefragt und endgültig entscheiden.

Baustart könnte im ersten Quartal 2026 erfolgen

Die AuEG rechnet mit Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten bis Ende März 2026. Bauausführungsstart könnte dann im ersten Quartal 2026 sein und Ende des ersten Quartals 2027 erste Fußgänger und Radfahrer an dieser Stelle wieder die Ahr überqueren. Ebenso verhält es sich mit der Casinobrücke einige Hundert Meter flussabwärts. Auch diese Rad-Fußwegbrücke wird von der AuEG ohne weitere Stütze im Flussbett als Hubbrücke vorgeschlagen. War die alte Brücke 38 Meter lang und 3,3 Meter breit, so soll es die neue Brücke auf 40 Meter Länge und vier Meter Breite bringen. Die Kosten würden geschätzt bei 1,8 Millionen Euro brutto liegen, die ebenfalls vom Wiederaufbaufonds getragen würden. Mit dem Start der Bauausführung wird Ende des ersten Quartals 2026 gerechnet. Fertig sein soll dann alles Ende des ersten Quartals 2027.