Amtswechsel in der Kreisstadt Neuenahrer Finanzamt hat einen Neuen an der Spitze Jochen Tarrach 20.01.2025, 16:00 Uhr

i Positionswechsel im Finanzamz Ahrweiler: Stephan Canz (2. von rechts) übernimmt von Elke Karpinsky-Wirth (Mitte) die Leitung. Bürgermeister Guido Orthen (links), Stephan Filzinger, Präsident des Landesamtes für Steuern (2. von links) sowie Finanzministerin Doris Ahnen kamen zur Feirstunde nach Lantershofen. Jochen Tarrach

Das Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat einen neuen Leiter: Stephan Canz übernimmt das Amt von Elke Karpinsky-Wirth. Der neue Leiter ist allerdings kein Unbekannter für die Mitarbeiter in der Behörde.

Der 48-jährige Stephan Canz ist neuer Leiter des Finanzamtes Bad Neuenahr-Ahrweiler in Ahrweiler. Canz wurde am Montag innerhalb einer Feierstunde im Winzerverein Lantershofen in Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen in sein neues Amt eingeführt.

