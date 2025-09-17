Gastronomie in Ahrweiler Neue Wirte stehen jetzt im Bit am Niedertor am Zapfhahn Thomas Weber 17.09.2025, 13:20 Uhr

i Nourettim Okutan und Elisa Grimmer leiten jetzt das Bit am Niedertor. Thomas Weber

Das bundesweit viel zitierte Kneipensterben ist vielerorts bemerkbar. In Ahrweiler gibt es jetzt ein Beispiel dafür, dass eine Kneipe erhalten bleibt, weil neue Betreiber das Lokal übernehmen.

Das „Bit am Niedertor“, eine der wenigen noch verbliebenen Gaststätten in Ahrweiler, steht unter neuer Leitung. Nourettim Okutan und Elisa Grimmer haben das Haus unmittelbar am Niedertor zum 4. September übernommen.Beide haben Wurzeln in der Gastronomie, zuletzt im Restaurant Rendezvous gleich gegenüber des Niedertores.







