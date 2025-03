Ihren Augen nicht trauen wollten jetzt Helfer, die beim Dreck-Weg-Tag mit von der Partie waren, als es darum ging, das Sinziger Ahrufer von Müll zu befreien. Ein großer Container war hierbei voller Hinterlassenschaften unbekannter Schmutzfinken zusammen gesammelt und abtransportiert worden. Doch am Montagmittag hatten Unbekannte dort einfach wieder eine große Ladung Müll abgeladen.

i Unschön sieht es ebenfalls an den Altkleidercontainern auf dem Parkplatz an der Sinziger Harbachstraße aus. Judith Schumacher

„Ich bin bereits angerufen worden, dass dort Leute mit einem Hänger vorgefahren sind und dort Müll hinwerfen“, sagt Sinzigs Ortsvorsteher Reiner Friedsam auf RZ-Anfrage. „Ich verstehe langsam die Menschheit nicht mehr. Wir haben ein so tolles Abfallentsorgungssystem, Sperrmüll wird von zu Hause abgeholt, Elektroschrott kann kostenlos im Wertstoffhof Kripp abgegeben werden“, so Friedsam entrüstet.

i So voll war der Container, nachdem mehr als 50 Helfer beim Dreck-Weg-Tag mit angepackt haben. Judith Schumacher

Und die Müllansammlung auf dem Parkplatz der alten Stadtwerke ist nicht die einzige aktuelle. So haben Unbekannte ebenfalls am Gemeinschaftsgarten in der Verlängerung der Friedrich-Spee-Straße einen großen Haufen mit von großen Nägeln gespicktem Bauholz neben dem Radweg abgelegt. „Den habe ich noch selbst entsorgt, aber genauso schlimm wie an der Kölner Straße sieht es auf dem Parkplatz Harbachstraße aus. Rings um die Glas- und Altkleidercontainer wurden Hausmüll, Farbeimer, Spielzeug und Klamotten verteilt – es ist unglaublich“, sagt Reiner Friedsam.

i Auch Bauholz voll mit Nägeln haben Unbekannte am Gemeinschaftsgarten abgelegt. Reiner Friedsam

Der Ortsvorsteher ist jedoch dankbar und froh darüber, wie viele Helfer beim eigentlichen Dreck-Weg-Tag sich eingefunden hatten. Einen Tag davor waren drei Schulklassen der Bildungslandschaft Sinzig schon fleißig zugange, Müll zu sammeln. Samstags waren es dann mehr als 50 Helfer vom Ortsbeirat, Vereinen wie Wassersportverein, Angelsportverein, Jugendfeuerwehr und Institutionen wie der Lebenshilfe. „Das lässt mich noch hoffen, dass wir hier Multiplikatoren haben, die ein Vorbild für solche hirnlosen Zeitgenossen sind, die gedankenlos ihren Mist in der Gegend verteilen“, zeigt sich Friedsam vorsichtig optimistisch.