Festumzug ist Publikumsmagnet Neue und frühere Majestäten beehren Winzerfest in Rech Werner Dreschers 21.09.2026, 17:00 Uhr

i Auch sie schmückte den Festzug zum Winzerfest: Weinkönigin Sylvia war vor 25 Jahren Majestät in Rech. Werner Dreschers

Gekrönte Weinhäupter noch und nöcher, dazu Musik und Vereine: Auch in diesem Jahr erfreute der Festumzug in Rech viele fröhliche Besucher. Das Winzerfest hat nach 62 Jahren nichts von seinem Glanz verloren – und selbst die Kleinsten feierten mit.

Seit 62 Jahren ist das Winzerfest in Rech ein nicht wegzudenkender Höhepunkt im gesellschaftlichen Leben des Weinortes. An jedem dritten Wochenende im September erweist sich das Fest mit Umzug am Sonntagnachmittag als Publikumsmagnet. So auch in diesem Jahr: Hunderte, vielleicht sogar eine vierstellige Zahl fröhlicher Menschen nahm teil, die malerischen Gassen und Plätze des Weinortes waren gut gefüllt.







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