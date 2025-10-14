Stopfmaschine unterwegs Neue Trasse der Ahrtalbahn liegt in den letzten Zügen Johannes Kirsch 14.10.2025, 16:43 Uhr

i Gleisstopfmaschinen dienen dazu, den Schotter im Gleisbett zu verdichten. Dies fördert die Stabilität, dämpft Erschütterungen und ermöglicht den reibungslosen Abfluss von Regen. Johannes Kirsch

Wieder mit der Ahrtalbahn bis nach Ahrbrück fahren – was seit mehr als vier Jahren illusorisch ist, soll nun bald wieder Realität sein. Wie steht es um Fertigstellung und Elektrifizierung der Ahrtaltrasse? Wir waren in Pützfeld unterwegs.

Sie macht mächtig Lärm, bewegt sich im Schneckentempo fort und ebnet dem Zugverkehr im wahrsten Sinne des Wortes den Weg. Wer dieser Tage einen Blick auf die Bauarbeiten an der Ahrtalbahnstrecke zwischen Walporzheim und Ahrbrück wirft, wird unweigerlich jene Maschine zu Gesicht bekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen