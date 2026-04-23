Die enge Fußgängerzone auf der Bad Breisiger Rheinuferpromenade bildet für die Radfahrer auf dem beliebten Radwanderweg am Fluss entlang eine Hürde. Eigentlich müssen Radfahrer dort absteigen, nur halten sich nicht alle daran.
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Es ist endlich Frühling an der Rheinpromenade in Bad Breisig. Eng gestellte Tische, Servicekräfte mit vollen Tabletts, Spaziergänger – und dazwischen immer wieder Fahrradfahrer, die sich durch die Menge drängeln. Ein kurzes Klingeln hier, ein genervtes Ausweichen dort, Konflikte scheinen programmiert.