Konflikte mit Fußgängern
Neue Schilder für Radfahrer am Bad Breisiger Rheinufer
Ein Hinweisschild für Radfahrer an der Rheinpromenade in Bad Breisig fordert Radfahrer zum Absteigen auf.
Ein Hinweisschild für Radfahrer an der Rheinpromenade in Bad Breisig fordert Radfahrer zum Absteigen auf.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die enge Fußgängerzone auf der Bad Breisiger Rheinuferpromenade bildet für die Radfahrer auf dem beliebten Radwanderweg am Fluss entlang eine Hürde. Eigentlich müssen Radfahrer dort absteigen, nur halten sich nicht alle daran.

Lesezeit 1 Minute
Es ist endlich Frühling an der Rheinpromenade in Bad Breisig. Eng gestellte Tische, Servicekräfte mit vollen Tabletts, Spaziergänger – und dazwischen immer wieder Fahrradfahrer, die sich durch die Menge drängeln. Ein kurzes Klingeln hier, ein genervtes Ausweichen dort, Konflikte scheinen programmiert.

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