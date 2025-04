Das sind keine guten Nachrichten für die vielen Pendler, die täglich zwischen Remagen und Bonn unterwegs sind. Die Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung samt Ampel auf der Unkelsteinbrücke zwischen Remagen und Oberwinter bleibt voraussichtlich bis zum Sommer bestehen. Damit müssen alle Nutzer der B9 weiterhin mit Staus, besonders zu den Hauptverkehrszeiten, rechnen.

i Unter der Fahrbahndecke der Unkelsteinbrücke befindet sich loser und bröselnder Beton. Christian Koniecki

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitteilt, wurden im Laufe der Instandsetzungsarbeiten an Fahrbahn und Fugen weitaus größere Schäden an dem knapp 70 Jahre alten Brückenbauwerk über den Unkelbach und die linksrheinische Bahnstrecke entdeckt. Unter der Fahrbahndecke befand sich bereits loser und mürber Beton.

Genau an dieser Stelle liegt auch der Hochpunkt der Spanngliedbewehrung. Dabei handelt es sich um sogenannten Spannbeton, also eine Konstruktion aus Stahl und Beton, die der Brücke ihre Stabilität verleiht. „Im betreffenden Bereich befinden sich fünf Längsspannglieder, wovon drei Spannglieder eine leichte Abrostung zeigten“, heißt es in der Mitteilung des LBM. „Um hier ein umfassenderes Schadensbild zu erhalten, stehen noch weitere Untersuchungen an. Erst dann lassen sich hieraus verlässliche Daten ableiten, welche im Zuge der weiteren Erhaltungsplanung Berücksichtigung finden.“

i Der Spannbeton der Unkelsteinbrücke rostet zum Teil. Christian Koniecki

Brücke muss noch bis 2028 halten

Eigentlich war vorgesehen, die vorgeschädigte Brücke in diesem Jahr komplett abzureißen und anschließend durch einen Neubau zu ersetzen. Doch für den Abriss ist eine längere Sperrung der darunterliegenden Bahnstrecke notwendig. Diese kann den Planungen der Bahn nach aber frühestens im Jahr 2028 stattfinden – folglich muss die Straßenbrücke so lange noch den Auto- und Lkw-Verkehr von knapp 20.000 Fahrzeugen täglich aushalten. Um das zu gewährleisten, sind die nun angelaufenen Notinstandsetzungsarbeiten notwendig, so der LBM.

Aktuelle Informationen zu den Baustellen, insbesondere zur Verkehrsführung, sind im Internet im sogenannten Mobilitätsatlas unter der Adresse verkehr.rlp.de zu finden.