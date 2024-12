Lesestoff zum Fest Neue Romanze aus Sinzig kommt in den Buchhandel 14.12.2024, 15:00 Uhr

i Am Sonntag erscheint Caroline Kriegers neues Buch „#Nashville #Music #Love #zwei“. Caroline Krieger

Mit der Trilogie „Mit Herz und Huf“ ist Caroline Krieger als Autorin durchgestartet. Jetzt veröffentlicht die Sinzigerin einen neuen Roman. Und auch dabei handelt es sich um eine Fortsetzung.

Der Alltag von Caroline Krieger aus Sinzig ist eigentlich sehr gut ausgefüllt. Denn neben ihrem Beruf als Angestellte in der Medizintechnik in Bad Breisig muss sie auch noch ihren Job als Mutter schmeißen. Ihre Zwillinge werden am Sonntag fünf Jahre alt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen