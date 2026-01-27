Container verengen Straße
Neue Regeln für den Verkehr zur Neuenahrer Grundschule
An Schildern hat die Stadtverwaltung nicht gespart.
Jochen Tarrach

Die neue Verkehrsführung um die Neuenahrer Grundschule wirkt auf manchen Autofahrer verwirrend. So ist die Weststraße nun teils Einbahnstraße, Parkplätze fallen weg und die Ausfahrt aus dem Viertel ist nur über die Wolfgang-Müller-Straße möglich.

Autofahrer aufgepasst: Rund um die Grundschule in Bad Neuenahr wird der Verkehr neu geregelt. Alte Durchfahrtsmöglichkeiten bestehen nicht mehr. Das bisher übliche, bekannte und teils chaotische Szenario soll in Zukunft verhindert werden.

Chaotische Zustände zu Schulbeginn oder Schulschluss

Problematisch waren dort vor allem die Stoßzeiten: An der Grundschule an der Weststraße ist das die Zeit zu Schulbeginn oder die zum Schulschluss. ...

