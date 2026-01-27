Die neue Verkehrsführung um die Neuenahrer Grundschule wirkt auf manchen Autofahrer verwirrend. So ist die Weststraße nun teils Einbahnstraße, Parkplätze fallen weg und die Ausfahrt aus dem Viertel ist nur über die Wolfgang-Müller-Straße möglich.
Lesezeit 2 Minuten
Autofahrer aufgepasst: Rund um die Grundschule in Bad Neuenahr wird der Verkehr neu geregelt. Alte Durchfahrtsmöglichkeiten bestehen nicht mehr. Das bisher übliche, bekannte und teils chaotische Szenario soll in Zukunft verhindert werden.
Chaotische Zustände zu Schulbeginn oder Schulschluss
Problematisch waren dort vor allem die Stoßzeiten: An der Grundschule an der Weststraße ist das die Zeit zu Schulbeginn oder die zum Schulschluss. ...