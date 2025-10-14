Sechs Entwürfe werden geprüft Neue Nepomukbrücke in Rech kommt erst 2028 Frank Bugge 14.10.2025, 05:00 Uhr

i Bis zum Abriss im Juni 2023 standen an dieser Stelle die Überreste der von der Flut im Juli 2021 zerstörten Nepomukbrücke, einst das Wahrzeichen des Ortes. Die neue Brücke soll weiter ahrabwärts gebaut werden. Frank Bugge

Es wird wohl noch dauern, bis die Bürger in Rech über ihre neue Nepomukbrücke gehen oder fahren können. Bis sie fertig gebaut ist, wird es mindestens Mitte 2028. Derzeit gibt es nur eine Behelfsbrücke.

Frühestens Mitte des Jahres 2028 werde es in Rech eine neu gebaute und endgültige Brücke für Fahrzeuge und Fußgänger über die Ahr als Ersatz für die ehemalige Nepomukbrücke und zur Verbindung der Ortsteile auf beiden Seiten des Flusses geben. Diese Zeitrechnung machte Ortsbürgermeister Thomas Hostert in der Gemeinderatssitzung auf, in der es laut der Tagesordnung um die „Vorstellung Vergabeverfahren neue Brücke“ ging.







