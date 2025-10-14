Es wird wohl noch dauern, bis die Bürger in Rech über ihre neue Nepomukbrücke gehen oder fahren können. Bis sie fertig gebaut ist, wird es mindestens Mitte 2028. Derzeit gibt es nur eine Behelfsbrücke.
Frühestens Mitte des Jahres 2028 werde es in Rech eine neu gebaute und endgültige Brücke für Fahrzeuge und Fußgänger über die Ahr als Ersatz für die ehemalige Nepomukbrücke und zur Verbindung der Ortsteile auf beiden Seiten des Flusses geben. Diese Zeitrechnung machte Ortsbürgermeister Thomas Hostert in der Gemeinderatssitzung auf, in der es laut der Tagesordnung um die „Vorstellung Vergabeverfahren neue Brücke“ ging.