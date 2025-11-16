Bad Neuenahr-Ahrweiler baut Neue Kita nimmt Formen an: Bobbycar-Strecke inklusive Jochen Tarrach 16.11.2025, 12:00 Uhr

i Rund 30 Gäste konnte Herbert Wiemer (Vorn Rechts) von der AuEG zum Baustellenfrühstück begrüßen. Jochen Tarrach

Für rund 9,6 Millionen Euro baut die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Schützenstraße die Kindertagesstätte St. Pius wieder auf. Bei einem sogenannten Baustellenfrühstück hatten Bürger jetzt Gelegenheit, erste Blicke auf das Areal zu werfen.

Baustellenbesichtigung in der im Bau befindlichen Kindertagesstätte (Kita) St. Pius in der Schützenstraße. Der Neubau der katholischen Einrichtung direkt neben der ehemaligen Pfarrkirche St. Pius ist notwendig geworden, da die Flut im Juli 2021 das bisherige Gebäude schwer geschädigt hatte und ein Wiederaufbau nicht mehr sinnvoll erschien.







