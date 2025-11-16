Neue Kita nimmt Formen an: Bobbycar-Strecke inklusive  

Für rund 9,6 Millionen Euro baut die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Schützenstraße die Kindertagesstätte St. Pius wieder auf. Bei einem sogenannten Baustellenfrühstück hatten Bürger jetzt Gelegenheit, erste Blicke auf das Areal zu werfen.
Lesezeit 3 Minuten
Baustellenbesichtigung in der im Bau befindlichen Kindertagesstätte (Kita) St. Pius in der Schützenstraße. Der Neubau der katholischen Einrichtung direkt neben der ehemaligen Pfarrkirche St. Pius ist notwendig geworden, da die Flut im Juli 2021 das bisherige Gebäude schwer geschädigt hatte und ein Wiederaufbau nicht mehr sinnvoll erschien.