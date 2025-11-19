Kosten und Dauer im Blick Neue Ideen für Pfadfinder und Waldlehrschule in Ringen Thomas Weber 19.11.2025, 13:30 Uhr

i Alternative für Pfadfinder oder Waldlehrschule könnte das Gemeinschaftshaus am Herzensweg sein, das ohne großen Aufwand ab- und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann. Thomas Weber

Die Politik in der Grafschaft steht beim Pfadfinderstamm Galileo Galilei im Wort. Denn die Pfadfinder müssen sich derzeit mit einer Übergangslösung begnügen. Mit der jüngsten Gemeinderatssitzung kommt wieder Schwung ins Thema.

Buchstäblich Hals über Kopf musste der Grafschafter Pfadfinderstammstamm Galileo Galilei im Jahr 2019 sein Domizil unweit des Ringener Pfarrhauses verlassen, weil dort die Bauarbeiten für einen neuen Kindergarten starten sollten. Allerdings ist bis auf eine Stützmauer bis heute nichts passiert.







