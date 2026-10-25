Bund und Land fördern Bau Neue hochwassersichere Kita in Bad Neuenahr eröffnet Jochen Tarrach 25.10.2026, 12:00 Uhr

i Da müssen sich Eltern keine Sorge machen, auch für Hygiene ist im gerade eröffneten Blandine-Merten-Haus, einer hochwassergeschützten Kindertagesstätte, in Bad Neuenahr gesorgt. Jochen Tarrach

In Bad Neuenahr eröffnet eine vor Hochwasser geschützte Kita mit Platz für 175 Kinder. Das Vorzeigeprojekt, finanziert von Land und Bund, setzt neue Maßstäbe bei Ausstattung und Schutz.

Es gibt keinen Weg, die Flut von 2021 für die Kreisstadt als segensreich anzusehen. Sie ist und bleibt eine schlimme Katastrophe. Aber man muss auch ehrlich sehen, dass zum Beispiel eine vorbildliche Kindertagesstätte (Kita), wie das am Samstag neu eröffnete Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr, ohne die Auswirkungen der Flut niemals möglich gewesen wäre.







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