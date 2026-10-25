Bund und Land fördern Bau
Neue hochwassersichere Kita in Bad Neuenahr eröffnet
Da müssen sich Eltern keine Sorge machen, auch für Hygiene ist im gerade eröffneten Blandine-Merten-Haus, einer hochwassergeschü
Da müssen sich Eltern keine Sorge machen, auch für Hygiene ist im gerade eröffneten Blandine-Merten-Haus, einer hochwassergeschützten Kindertagesstätte, in Bad Neuenahr gesorgt.
Jochen Tarrach

In Bad Neuenahr eröffnet eine vor Hochwasser geschützte Kita mit Platz für 175 Kinder. Das Vorzeigeprojekt, finanziert von Land und Bund, setzt neue Maßstäbe bei Ausstattung und Schutz.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt keinen Weg, die Flut von 2021 für die Kreisstadt als segensreich anzusehen. Sie ist und bleibt eine schlimme Katastrophe. Aber man muss auch ehrlich sehen, dass zum Beispiel eine vorbildliche Kindertagesstätte (Kita), wie das am Samstag neu eröffnete Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr, ohne die Auswirkungen der Flut niemals möglich gewesen wäre.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren