Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine Unwetterwarnung für den Kreis Ahrweiler herausgegeben. Inzwischen zeigt sich laut Kreisverwaltung, dass es wohl doch nicht so schlimm kommen wird wie angenommen.

Kreis Ahrweiler. Die Kreisverwaltung in bad Neuenahr-Ahrweiler hat um 8.20 Uhr eine erste leichte Entwarnung in Sachen Starkregen und eventuelle Hochwasser gegeben. In der Mitteilung heißt es: „Nach derzeitigem Stand gab es bislang keine wetterbedingten Einsätze der Feuerwehren im Kreisgebiet.“

Die aktuellen Prognosen würden zeigen, dass sich das Regenband westlich des Kreises Ahrweiler entlädt. „Dadurch lassen sich die Auswirkungen auf unseren Kreis nun besser abschätzen: Auch wenn es aktuell regnet und es lokal auch zu Starkregen kommen kann, steigen die Pegel der Ahr und ihrer Nebenflüsse nur moderat an.“ Die Kreisverwaltung behalte die Wetterlage weiterhin im Blick und informiere bei Bedarf. Sie ruft die Bevölkerung auf, sich weiterhin über die WarnApps und Informationen des DWD (www.dwd.de) zu informieren.