Starkregen im Kreis Ahrweiler
Neue Hochwasserprognose lässt leichte Entwarnung zu
Durch den Klimawandel treten Starkregenereignisse häufiger und intensiver auf, deshalb will die Verbandsgemeinde nun die Hochwasser- und Sturzfluten-Vorsorgekonzepte weiter vorantreiben . +++ dpa-Bildfunk +++
Matthias Bein. picture alliance/dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat am Montag eine Unwetterwarnung für den Kreis Ahrweiler herausgegeben. Inzwischen zeigt sich laut Kreisverwaltung, dass es wohl doch nicht so schlimm kommen wird wie angenommen.

Lesezeit 1 Minute

Kreis Ahrweiler. Die Kreisverwaltung in bad Neuenahr-Ahrweiler hat um 8.20 Uhr eine erste leichte Entwarnung in Sachen Starkregen und eventuelle Hochwasser gegeben. In der Mitteilung heißt es: „Nach derzeitigem Stand gab es bislang keine wetterbedingten Einsätze der Feuerwehren im Kreisgebiet.“

Die aktuellen Prognosen würden zeigen, dass sich das Regenband westlich des Kreises Ahrweiler entlädt. „Dadurch lassen sich die Auswirkungen auf unseren Kreis nun besser abschätzen: Auch wenn es aktuell regnet und es lokal auch zu Starkregen kommen kann, steigen die Pegel der Ahr und ihrer Nebenflüsse nur moderat an.“ Die Kreisverwaltung behalte die Wetterlage weiterhin im Blick und informiere bei Bedarf. Sie ruft die Bevölkerung auf, sich weiterhin über die WarnApps und Informationen des DWD (www.dwd.de) zu informieren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerHochwasser

Top-News aus der Region