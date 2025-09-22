Aktion in Lantershofen Neue Hinweistafeln machen Dorfgeschichte erlebbar Thomas Weber 22.09.2025, 17:00 Uhr

i An der Graf-Blankart-Straße in Lantershofen ist dank des Fördervereins Zukunft nun einiges über die Dorfgeschichte zu erfahren. Thomas Weber

Auf 16 Bildtafeln können Betrachter an einer Mauer entlang der Graf-Blankart-Straße in Lantershofen jetzt viel über die Geschichte des Ortes erfahren. Es geht um alte Gebäude, die längst abgerissen sind, aber auch um Wappen oder Wirtschaftswerke.

Gleich neben der Lantershofener Kirche steht das Studienhaus Burg Lantershofen, umgeben von einer langen Mauer. Diese wurde nun auf einer Länge von rund 21 Metern entlang der Graf-Blankart-Straße anspruchsvoll gestaltet. Der Förderverein Zukunft Lantershofen, der auch schon den Birnenrundwanderweg um Lantershofen initiierte, hat auf 16 Bildtafeln herausragende Bilder verschwundener Bauwerke des Ortes, alte Urkunden und Erinnerungen dargestellt. ...







