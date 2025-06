Neue Hausarztpraxis in Burgbrohl eröffnet

Viele Hausärzte in der Region stehen kurz vor der Rente. Da ist es für die Kommunen und die Menschen, die in ihnen leben, elementar wichtig, dass die Hausarztstruktur aufrecht erhalten werden kann. Im Brohltal gibt es da positive Signale.

Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung im Brohltal: Am Dienstag, 10. Juni, wird Julia Knöpfler ihre neue hausärztliche Praxis in Burgbrohl öffnen.

Erfahrenes Team unterstützt Ärztin

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin war zuvor bereits als angestellte Ärztin im Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Galeria Med tätig und kennt viele Patienten der Region bereits persönlich. Nach der Schließung des MVZ fasste sie den Entschluss, die hausärztliche Versorgung in Burgbrohl mit einer eigenen Praxis fortzuführen – unterstützt von einem vertrauten und langjährig erfahrenen Team medizinischer Fachangestellter (MFA).

i Julia Knöpfler (Mitte) und ihr Team freuten sich über den Antrittsbesuch der Burgbrohler Ortsbürgermeisterin Simone Schneider (2. von links), sowie von Verbandsbürgermeister Johannes Bell (2. von rechts) und Peter Engels, zuständig für Wirtschaftsförderung (rechts.) Martin Ingenhoven

In der neuen Praxis bietet Julia Knöpfler das gesamte Spektrum der hausärztlichen Versorgung an: von Akut- und Notfallsprechstunden, über die Betreuung chronischer Erkrankungen, Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Impfungen. Auch die ärztliche Versorgung von Patienten in kooperierenden Pflegeheimen der Region wird durch die neue Praxis gewährleistet.

„Unser Ziel ist es, den Menschen hier im ländlichen Raum eine wohnortnahe und umfassende medizinische Betreuung zu bieten.“

Hausärztin Julia Knöpfler

Julia Knöpfler studierte Humanmedizin in Mainz und lebt seit einiger Zeit im Brohltal, wo sie sich schnell heimisch gefühlt hat. „Ich bin herzlich aufgenommen worden und freue mich sehr, in meiner neuen Wahlheimat nun langfristig zur medizinischen Versorgung beitragen zu können. Unser Ziel ist es, den Menschen hier im ländlichen Raum eine wohnortnahe und umfassende medizinische Betreuung zu bieten. Wir möchten, dass sich die Patienten bei uns gut aufgehoben fühlen und freuen uns sehr darauf, die Versorgung dauerhaft anbieten zu dürfen“, so Julia Knöpfler.

i Noch ist das neue Praxisschild nicht angebracht, aber am Dienstag nach Pfingsten soll es losgehen. Martin Ingenhoven

Zu einer kleinen Feierstunde vor der offiziellen Eröffnung überbrachten Bürgermeister Johannes Bell (Verbandsgemeinde Brohltal) und Ortsbürgermeisterin Simone Schneider (Burgbrohl) ihre Glückwünsche. Bürgermeister Johannes Bell sagte wörtlich: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Frau Knöpfler so schnell eine Nachfolgelösung für die hausärztliche Versorgung in der Region gefunden haben. Sie kennt viele Patientinnen und Patienten bereits gut und bringt mit ihrem Team viel Erfahrung und Kontinuität mit. Wir wünschen ihr für die neue Praxis alles Gute und viel Erfolg!“

i Erste Medizingeräte stehen schon, aber bis zur Eröffnung nach Pfingsten wird noch einiges an Ausstattung folgen. Martin Ingenhoven

Ortsbürgermeisterin Simone Schneider: „Dass Frau Knöpfler nach der Schließung des MVZ die Versorgung nahtlos fortführt, ist ein großes Glück für Burgbrohl. Sie hat sich durch ihre Arbeit hier bereits einen sehr guten Ruf erworben. Wir danken ihr für ihr Engagement und heißen sie auch offiziell als neue Hausärztin im Ort herzlich willkommen.“

Mit der Praxisgründung wird ein wichtiger Schritt zur langfristigen Sicherung der medizinischen Infrastruktur im ländlichen Raum des Brohltals getan.

Kontakt zur Hausarztpraxis Julia Knöpfler (Fachärztin für Allgemeinmedizin), Brohltalstraße 27, 56659 Burgbrohl;

Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr, Telefon: 02636/ 9696840