Verkehrsexperte sieht Chancen Neue Haltepunkte für die Ahrtalbahn sind in Aussicht Frank Bugge 20.05.2026, 10:00 Uhr

i Zwischen Ahr, Ahrtalbahn und der Ortslage von Marienthal laufen derzeit die Bauarbeiten für den Ahrtalradweg mit seinen Rampen, über die die Radler später in den Ort gelangen können. Nach den Unterlagen der Kreisverwaltung könnte hier, 500 Meter von der Ortsmitte entfernt, ein Bahnhaltepunkt entstehen. Frank Bugge

Die Chancen, vier neue Haltepunkte an der Strecke der Ahrtalbahn einzurichten, stehen offenbar gar nicht so schlecht. Das wurde jetzt im Kreis- und Umweltausschuss deutlich.

Positiv und optimistisch hat Nahverkehrsexperte Thorsten Müller im Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler die Chancen beschrieben, an der nach der Flut wiederaufgebauten und elektrifizierten Ahrtalbahn vier neue Haltepunkte einzurichten. Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord), berichtete von „positiven Kosten-Nutzen-Untersuchungen“ sowohl für die bereits ins Auge ...







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