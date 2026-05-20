Die Chancen, vier neue Haltepunkte an der Strecke der Ahrtalbahn einzurichten, stehen offenbar gar nicht so schlecht. Das wurde jetzt im Kreis- und Umweltausschuss deutlich.
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Positiv und optimistisch hat Nahverkehrsexperte Thorsten Müller im Kreis- und Umweltausschuss des Kreises Ahrweiler die Chancen beschrieben, an der nach der Flut wiederaufgebauten und elektrifizierten Ahrtalbahn vier neue Haltepunkte einzurichten. Müller, Verbandsdirektor des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord), berichtete von „positiven Kosten-Nutzen-Untersuchungen“ sowohl für die bereits ins Auge ...