Wahlcheck im Kreis Ahrweiler Neue Gewerbeflächen und Tourismus fürs Ahrtal im Blick Maja Wagener 07.03.2026, 15:00 Uhr

i Wanderer laufen auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal. Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Die Wirtschaft hat aktuell mit allerhand Problemen zu kämpfen – auch im Kreis Ahrweiler. Wie wollen sich die Bewerber für die Landtagswahl in Mainz für hiesige Unternehmen, den Weinbau und den Tourismus starkmachen? Wir haben nachgefragt.

Zu wenig Gewerbeflächen, zu langsame Genehmigungsverfahren und zu viel Bürokratie: Parteiübergreifend sehen einige Kandidatinnen und Kandidaten für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VGs Adenau und Altenahr) hier Probleme für die Wirtschaft im Kreis Ahrweiler.







