Die Wirtschaft hat aktuell mit allerhand Problemen zu kämpfen – auch im Kreis Ahrweiler. Wie wollen sich die Bewerber für die Landtagswahl in Mainz für hiesige Unternehmen, den Weinbau und den Tourismus starkmachen? Wir haben nachgefragt.
Lesezeit 4 Minuten
Zu wenig Gewerbeflächen, zu langsame Genehmigungsverfahren und zu viel Bürokratie: Parteiübergreifend sehen einige Kandidatinnen und Kandidaten für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im Wahlkreis 14 (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, VGs Adenau und Altenahr) hier Probleme für die Wirtschaft im Kreis Ahrweiler.