In der Ahrhutstraße 21 öffnet im September eine neue Galerie ihre Türen. Der Inhaber ist für die Menschen in der Kreisstadt kein Unbekannter. Der Antiquar Wolfgang Huste hat dort allerlei Schätze zusammengetragen.

Das Bild der Ahrweiler Innenstadt hat sich in den vergangenen Jahren verändert und ist durch viele Ansiedlungen vielfältiger und bunter geworden. Jetzt gibt es mit der Neueröffnung der Galerie von Kunsthändler und Antiquar Wolfgang Huste in der Ahrhutstraße 21 einen weiteren lohnenswerten Anziehungspunkt für Besucher der Stadt.

Auf 160 Quadratmetern eröffnet Huste die Galerie als Ergänzung zu dessen Antiquariat und Kunsthandel am Marktplatz 8 und kann so seinen Bestand deutlich entzerren. „Es ist nun alles viel luftiger und strukturierter. Ich habe schon viele positive Rückmeldungen bekommen“, freut sich der 70-Jährige, der eigentlich einen Nachfolger sucht. „Ich habe gesagt, dass ich das maximal noch fünf Jahre machen möchte, aber wenn sich vorher jemand findet, der das übernehmen möchte, mal schauen. Ich kann gut loslassen“, sagt Huste.

Auch Nachlässe finden sich in der Galerie

Jetzt findet sich in dem neuen Ladenlokal eine große Bandbreite an signierten Gemälden, Grafiken, Radierungen, Zeichnungen, Aquarellen, Lithografien von teilweise berühmten Künstlern wie Chagall, Miró, Max Ernst oder auch Meisterschüler bekannter Maler. „Dies ist zum Beispiel ein Original des kongolesischen Künstlers Joseph Bertier“, sagt Huste und weist auf ein Werk, das etwas von einem naiven Wimmelbild hat, aber hochpolitisch den Krieg zwischen den USA und dem Irak zum Thema hat. Freudig nimmt er signierte Bücher von seinem Freund, dem bekannten spanischen Grafiker Josep Vallribera, aus einem Regal. Gleich dahinter sind Glasbilder des Künstlers Ludwig Schaffrath zu finden. „Zu meinen wertvollsten Bildern gehört ein Werk des Eifelmalers Fritz von Wille oder eines von Max Clarenbach“, sagt Wolfgang Huste nicht ohne Stolz.

i Auch eine gemütliche Ecke zum Schachspielen gibt es bei Antiquar Huste. Judith Schumacher

Auch ganze Nachlässe hat der Galerist in seinem Bestand, etwa von der 93-jährig in Unkel verstorbenen Ann Münchow, deren Fotografien unter anderem als Leihgabe bei der Schatzkammer-Ausstellung im Aachener Dom vertreten waren. Oder auch von dem Ahrweiler Nachtwächter Helmut-Peter Schuld, der die größte Sammlung von Heimatliteratur aus dem Kreis Ahrweiler hinterließ.

Auch Glas ist neben der Malerei und Grafik ein Schwerpunkt in der Galerie. „Glas ist das neue Porzellan“, weiß Huste, der in mehreren Vitrinen Vasen, Gläser und andere Gefäße oder Objekte ausgestellt hat. Noch ist der Laden nicht geöffnet, doch ein niederländischer Kunde schaut bereits vorbei und begeistert sich für ein heiteres Blumenbild, ein anderer für eine signierte Lithografie von Chagall. Ein Auktionshaus ruft an, das mit Huste Modalitäten für weitere Lieferungen abklären möchte. „Ein Antiquariat richtig zu führen, bedeutet einen Vollzeitjob. Man muss gelehrter sein als ein Kaufmann und kaufmännischer als ein Gelehrter. Ich halte hier Kulturgut zusammen für nachfolgende Generationen“, sagt Huste, der drei Wochen nach seinem Staatsexamen in Sozialwissenschaften und Biologie auf Lehramt einen Kredit bei der Bank aufnahm, um sich seinen Traum zu erfüllen.

i Wolfgang Huste ist überzeugt: Glas ist das neue Porzellan als Sammelgebiet. Judith Schumacher

Wolfgang Huste, dessen universell interessierter Vater, ein Kürschnermeister, ihn schon früh mit zu Antikmärkten und Auktionen nahm, ist Sammler seit seinem 16. Lebensjahr. Das Jagdfieber war stärker als der Wunsch nach einem geregelten Leben als Beamter, bei dem „das Geld so sicher reinkommt wie Ebbe und Flut“. Schon in jungen Jahren kaufte er auf der Londoner Portobellostreet oder in Paris Kunst ein. Später betrieb er bis zu fünf Antiquariate gleichzeitig, drei in seiner Heimatstadt Dortmund, eines in Hagen und eines in Arnsberg mit sieben Angestellten. „Das war mir dann aber irgendwann zu stressig“, erzählt Huste, der auch als Auktionator tätig ist.

i Auf 160 Quadratmetern findet sich Kunst unterschiedlicher Gattungen. Judith Schumacher

Dieser Fehler wird dem Galeristen nicht mehr passieren

Bei einer Auktion des Inventars einer Villa ist ihm dann der größte Fehler seines Lebens geschehen. „Mir wird es niemals mehr passieren, dass ich nicht unter den Rahmen eines Gemäldes schaue, so viel ist sicher“, meint Huste mit einem versonnenen Lächeln. „Die Auktion war mitten im Gange, doch dann fand sich hinter einem Schrank mit einem Betttuch abgedeckt ein Bild in flämischer Maltradition mit exotischen Vögeln, was dann ein Kunde für 5000 Euro ersteigerte. Wie sich herausstellte, war es jedoch das Werk von Melchior de Hondecoeter aus dem 16. Jahrhundert und wurde bei Sotheby‘s für 530.000 Euro versteigert“, erzählt Huste.

i Gerne berät Antiquar Wolfgang Huste seine Kunden, die sich in seinem handverlesenen Buchbestand umschauen. Judith Schumacher

In seinem Bestand befinden sich noch 42.000 Bücher plus 18.000 im Lager. Die Letzteren würde er gern auch an Selbstabholer gegen eine Spendenquittung abgeben. Froh ist der Antiquar, dass die flutbedingten Wunden, die sein Geschäft, was er seit dem Jahr 2015 am Ahrweiler Marktplatz führt, inzwischen verheilt sind. Im Kellergeschoss und dem Erdgeschoss war alles überflutet. Ein Schaden von 220.000 Euro. Nicht versichert. Huste bekam letztlich deutlich weniger als 80 Prozent erstattet. „Aber das ist nun ausgestanden, und ich will ja auch nicht die reichste Leiche auf dem Friedhof sein“, meint er lächelnd. Nun blickt er nach vorn und freut sich auf Kunden, die sein Angebot zu schätzen wissen.

Die neue Galerie öffnet ihre Pforten am Samstag, 6. September, mit einer kleinen Feier in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Öffnungszeiten sind montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr.