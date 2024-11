Würdige Feierstunde Neue Führungsspitze für die Feuerwehren des Kreises Jochen Tarrach 05.11.2024, 15:00 Uhr

i Vereidigt auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz wurden der neue BKI Frank Linnarz und sein Stellvertreter Robert Zimmermann. Jochen Tarrach

Die Feuerwehren des Kreises Ahrweiler haben eine neue Führung: Im Gerätehaus des Löschzuges Ahrweiler ist am Montag der neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteur ernannt worden.

Dort, wo im Juli 2021 die Flut der Ahr mit am schlimmsten gewütet hat, im Gerätehaus des Löschzuges Ahrweiler, wurde am Montag Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Michael Zimmermann aus Rolandswerth nach fast sieben Jahren im Amt auf eigenen Wunsch durch Landrätin Cornelia Weigand in einer würdigen Feierstunde von seinen Dienstpflichten entbunden.

