Bauarbeiten laufen planmäßig
Neue Feuerwache Ahrweiler soll 2027 in Betrieb gehen
Über zwölf Einstellplätze für Fahrzeuge verfügt die neue Feuerwache des Löschzuges Ahrweiler. Der Rohbau an der Ramersbacher Str
Über zwölf Einstellplätze für Fahrzeuge verfügt die neue Feuerwache des Löschzuges Ahrweiler. Der Rohbau an der Ramersbacher Straße steht.
Jochen Tarrach

Die neue Feuerwache in Ahrweiler steht relativ kurz vor der Fertigstellung. Ein moderner Neubau mit speziellen Hochwasserschutzmaßnahmen soll den Einsatzkräften künftig sicheren Rückhalt bieten. Ein sichtbares Zeichen des Wiederaufbaus nach der Flut.

Lesezeit 3 Minuten
Fast fünf Jahre mussten die Blauröcke der Löschgruppe Ahrweiler mit Wehrführer Daniel Schopp warten, bis der Neubau ihrer neuen Feuerwache beginnen konnte. Eine lange Zeit für eine Feuerwehr mit hohen Einsatzzahlen wie die in Ahrweiler. Nun wird mit Volldampf daran gearbeitet.
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