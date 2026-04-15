Bad Neuenahr beschafft eine neue Drehleiter, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr langfristig zu sichern. Hinter der Entscheidung stecken überraschende Details – von der Technik bis zur Fertigung.
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27 Jahre lang hat die Drehleiter (DLK) 23/12 des Löschzuges Bad Neuenahr treu ihre Dienste geleistet und jeden notwendigen Einsatz mit Bravour geschafft. Nun aber ist sie in die Jahre gekommen und soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden, da die Reparaturkosten den Wert des Fahrzeuges inzwischen übersteigen.