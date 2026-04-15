Modernes Rettungsgerät geplant
Neue Drehleiter für Bad Neuenahrs Feuerwehr
Beim Brand im Are-Gymnasium am 15. Juni 2025 war die alte DLK 23/12 des Löschzuges Bad Neuenahr (linkes Fahrzeug) gemeinsam mit
Beim Brand im Are-Gymnasium am 15. Juni 2025 war die alte DLK 23/12 des Löschzuges Bad Neuenahr (linkes Fahrzeug) gemeinsam mit der DLK aus Remagen im Einsatz.
Jochen Tarrach

Bad Neuenahr beschafft eine neue Drehleiter, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr langfristig zu sichern. Hinter der Entscheidung stecken überraschende Details – von der Technik bis zur Fertigung.

Lesezeit 2 Minuten
27 Jahre lang hat die Drehleiter (DLK) 23/12 des Löschzuges Bad Neuenahr treu ihre Dienste geleistet und jeden notwendigen Einsatz mit Bravour geschafft. Nun aber ist sie in die Jahre gekommen und soll durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden, da die Reparaturkosten den Wert des Fahrzeuges inzwischen übersteigen.

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