Abriss oder Erhalt? Neue Denkmalzone könnte Sinzigs Schießbergschule retten Judith Schumacher 14.01.2026, 10:00 Uhr

i Der Sinziger Restaurator Bernd Retterath, der sich schon um den Erhalt des Hauses Walterscheid erfolgreich bemüht hatte, möchte den Abriss der ehemaligen Schule verhindern. Judith Schumacher

Die Sinziger Schießbergschule bekommt Denkmalschutz, obwohl sie allein kein Denkmal ist. Das liegt an einer neuen Denkmalzone, in der das Gebäude liegt. Was das nun für einen möglichen Abriss und die weiteren Pläne bedeutet.

Wie geht es mit der Sinziger Schießbergschule weiter? Jetzt äußerten sich auf Nachfrage unserer Zeitung die Untere Denkmalpflegebehörde und auch der Landeskonservator Fritz von Preuschen, um Klarheit darüber zu schaffen, ob das Gebäude, was unterhalb des denkmalgeschützten Rathauses unmittelbar an den Lunapark grenzt, abgerissen werden darf oder nicht.







