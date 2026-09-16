Ab 2028 bietet Bad Neuenahr-Ahrweiler eine kleinteiligere ÖPNV‑Erschließung: Mehr Haltestellen und Elektrobusse sowie angepasste Busgrößen sollen den Service verbessern. Einige Änderungen auf den Linien stehen schon fest.
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Der aktuell gültige Nahverkehrsplan für den Busverkehr im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler läuft unverändert noch bis 2028. Nachdem der zuständige Kreistag am Sonntag, 19. Juli, die Teilfortschreibung der Linienbündel Rhein-Ahr und Brohltal beschlossen hat, ergeben sich ab 2028 jedoch auch für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einige Änderungen.