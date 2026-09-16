Details in den Fahrplänen Neue Buslinien und Haltestellen ab 2028 in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 16.09.2026, 17:00 Uhr

i Viel angefahren wird die Haltestelle am Bahnhof in Bad Neuenahr. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Jochen Tarrach

Ab 2028 bietet Bad Neuenahr-Ahrweiler eine kleinteiligere ÖPNV‑Erschließung: Mehr Haltestellen und Elektrobusse sowie angepasste Busgrößen sollen den Service verbessern. Einige Änderungen auf den Linien stehen schon fest.

Der aktuell gültige Nahverkehrsplan für den Busverkehr im Stadtgebiet von Bad Neuenahr-Ahrweiler läuft unverändert noch bis 2028. Nachdem der zuständige Kreistag am Sonntag, 19. Juli, die Teilfortschreibung der Linienbündel Rhein-Ahr und Brohltal beschlossen hat, ergeben sich ab 2028 jedoch auch für die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einige Änderungen.







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