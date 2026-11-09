Die neue Bachemer Brücke wurde am Montag feierlich eröffnet und verbindet nun Bachem und Ahrweiler wieder miteinander.
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Mit einem obligatorischen Schnitt durch das Absperrband wurde am Montag die neue Bachemer Brücke über die Ahr als zweite Brücke im Stadtgebiet nach der Heppinger Brücke für die Öffentlichkeit freigegeben. Es handelt sich um eine historische Brückenverbindung, die schon seit langer Zeit genau an dieser Stelle die Stadtteile Bachem und Ahrweiler miteinander verbunden hat.