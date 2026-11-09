Verkehrsweg über Ahr eröffnet
Neue Brücke verbindet Stadtteile Bachem und Ahrweiler
Da wollten doch alle gern mit die Schere schwingen (von links): Bürgermeister Pascal Rowald, Bachems Weinkönigin Michelle Spilln
Da wollten doch alle gern mit die Schere schwingen (von links): Bürgermeister Pascal Rowald, Bachems Weinkönigin Michelle Spillner, Burgundia Jona Marie Esser, Staatssekretärin Vanessa Fischer und AuEG-Geschäftsführer Hermann-Josef Pelgrim.
Jochen Tarrach

Die neue Bachemer Brücke wurde am Montag feierlich eröffnet und verbindet nun Bachem und Ahrweiler wieder miteinander.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem obligatorischen Schnitt durch das Absperrband wurde am Montag die neue Bachemer Brücke über die Ahr als zweite Brücke im Stadtgebiet nach der Heppinger Brücke für die Öffentlichkeit freigegeben. Es handelt sich um eine historische Brückenverbindung, die schon seit langer Zeit genau an dieser Stelle die Stadtteile Bachem und Ahrweiler miteinander verbunden hat.
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