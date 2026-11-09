Verkehrsweg über Ahr eröffnet Neue Brücke verbindet Stadtteile Bachem und Ahrweiler Jochen Tarrach 09.11.2026, 16:00 Uhr

i Da wollten doch alle gern mit die Schere schwingen (von links): Bürgermeister Pascal Rowald, Bachems Weinkönigin Michelle Spillner, Burgundia Jona Marie Esser, Staatssekretärin Vanessa Fischer und AuEG-Geschäftsführer Hermann-Josef Pelgrim. Jochen Tarrach

Die neue Bachemer Brücke wurde am Montag feierlich eröffnet und verbindet nun Bachem und Ahrweiler wieder miteinander.

Mit einem obligatorischen Schnitt durch das Absperrband wurde am Montag die neue Bachemer Brücke über die Ahr als zweite Brücke im Stadtgebiet nach der Heppinger Brücke für die Öffentlichkeit freigegeben. Es handelt sich um eine historische Brückenverbindung, die schon seit langer Zeit genau an dieser Stelle die Stadtteile Bachem und Ahrweiler miteinander verbunden hat.







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