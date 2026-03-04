Gastro-News im Kreis Ahrweiler
Neue Bistrobar bringt ein Stück Italien nach Ahrweiler
Direkt am Ahrtor findet man mit dem "Dolci und Amor" jetzt ein Stück Italien.
Beate Au

Die Liebe zu italienischen Dolci ist zu spüren in der neuen Bistrobar am Ahrtor in Ahrweiler. Luca Dolci und seine Frau Daniela Soboli bringen ein bisschen Dolce Vita ins Ahrtal.

Lesezeit 2 Minuten
„Bongiorno!“ Dieser Gruß ist jetzt oft in der Nähe des Ahrtores in Ahrweiler zu hören. Im Schatten der mächtigen Mauern duftet es nach frisch gebrühtem Espresso. Die Bohnen dazu kommen aus Rom. Es ist ein Stück Italien, das Luca Dolci und seine Frau Daniela Soboli in die Ahrhut gebracht haben mit ihrer Bistrobar Dolci und Amor.

